しばらく会っていなかった家族が、ある日突然戻ってくる。ドラマのような再会を想像するママもいるでしょう。しかし、再会の形が必ずしも温かなものとは限りません。喜びよりも戸惑いが大きいケースもあるようです。今回の投稿者さんは、15年間絶縁状態だった息子が突然帰ってきたそう。『息子は長男であることに疲れて絶縁を宣言した。最初は冗談だと思ったが、何度連絡してもつながらず、最終的には存在しない人となった』息子さ