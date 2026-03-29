俺は高1のハルマ。付き合いはじめたばかりのサラと、彼女の誕生日にテーマパークでデートすることになりました。俺は知らない女子たちの「デートは男が全部奢るべき」という会話を真に受け、母さんに3万円出してほしいと迫ったのです。しかし父さんから「泥棒が他人の金を奪って、誰かに奢るのはカッコいいことなのか？」と諭され、自分の間違いに気付きました。俺は頭を下げて母さんに謝罪。サラに伝えた「俺が全額奢る」という言