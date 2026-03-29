鈴木亮平が主演を務めたTBS日曜劇場『リブート』が3月29日に最終回を迎え、物語終盤に俳優・北村匠海がサプライズ出演した。リブート後の冬橋航役として登場し、物語のラストに大きな意味を持つ役どころを担った。【写真】ネット感動…北村匠海と”二人一役”を演じた永瀬廉本作は、妻殺しの罪を着せられた主人公が顔を変えて真相を追うエクストリーム・ファミリーサスペンス。最終回では、絶体絶命の状況に陥った早瀬（鈴木亮