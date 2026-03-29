俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）の最終回が、29日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真】最終回にサプライズ登場！ネットが驚いた”新キャスト”最終回では、冬橋（永瀬廉）に捕らわれ逃げ場を失った早瀬（鈴木亮平）が、極限状態の中で決断を迫られる。一方、夏海（戸田恵梨香）も合六（北村有起哉）のもとで追い詰められていたが、すでに自身のすべてをさらけ出し