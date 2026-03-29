29日に最終回を迎えたTBS系日曜劇場「リブート」（午後9時）に、北村匠海（28）がサプライズ出演した。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、警視庁の悪徳刑事に顔を変えてリブート（再起動）し、事件の真相を追い求めるサスペンス。鈴木亮平（43）が一人二役を演じて話題になった。北村はこの日放送された第10話終盤に、King＆Prince永瀬廉（27）が演じた冬橋航のリブート後の姿として登場。冬橋は霧矢の発案で、今まで重ね