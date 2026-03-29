全部レンジで手間なしお弁当 お弁当の支度が大変という方、フライパンや鍋を使わずレンジで調理するおかずレシピを試してみてはいかがでしょうか？主菜と副菜を全てレンジで調理できる、おすすめの献立をご紹介します。 メインは鶏の照り煮人参ピラフで彩りアップ前夜に仕込みOKのキャベツ蒸しチーズ入りオムレツもレンジでできるコンロを使わず片付けも楽 食べ応えのある主菜と、野菜たっぷり&卵で彩りの良い副菜のレシピ