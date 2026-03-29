元乃木坂４６でタレントの山崎怜奈が２９日に自身のＳＮＳを更新。近況ショットを公開した。インスタグラムで「冬から春にかけて」と題して様々な写真を公開。桜を背に自撮りする姿やメガネをかけたフォーマルなコーデショット、指のレントゲン写真などもアップされた。この投稿には「桜背景だと怜奈さんの美しさが一層際立って素敵」「綺麗過ぎます」「指もしかして骨折ですか？」「撃ち抜かれる美しさ」「右親指骨折ですか