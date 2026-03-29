なにわ男子の長尾謙杜さん（23）が28日、京都の『太秦映画村』第1期リニューアルオープニングセレモニーに登場。時代劇への夢を語りました。今回、これからの時代劇を担う有望な俳優として太秦サポーターに就任した長尾さん。セレモニーを前に行われたのは、長尾さんによる村内練り歩きイベント。着物姿で現れた長尾さんは、笑顔で訪れた人に手を振って盛り上げました。その後行われたオープニングセレモニーで、長尾さんは「この