「いかにもやりそう」って言える夫、つまり義姉のこと把握してるんですよね…。それなのに「自分には連絡なかった」で終わらせちゃうのは、ちょっと他人事すぎる予感がしませんか？このあと夫がどう動くのか…。>>【まんが】わが家を託児所扱いする義姉(ウーマンエキサイト編集部)