こちらは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）が観測した土星の姿。2024年11月にウェッブ宇宙望遠鏡の「NIRCam（近赤外線カメラ）」で取得したデータを使って作成されたこの画像には、目で見える土星の“表面”の奥に隠された、土星の素顔とも言えるより深い部分の様子が写し出されています。【▲ ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が2024年11月に観測した土星（Credit: Image: NASA, ESA, CSA, STScI; Image Processing: Josep