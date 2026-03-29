協議に臨む（手前左から）エジプト、サウジアラビア、パキスタン、トルコの各外相＝29日、イスラマバード（パキスタン外務省提供・共同）【イスラマバード共同】パキスタン、サウジアラビア、トルコ、エジプトの各外相は29日、米イスラエルとイランの戦闘を巡り、パキスタン首都イスラマバードで協議した。30日までの日程で、外交的解決を模索する。米イラン間の仲介に乗り出したパキスタン外務省が発表した。4カ国協議に先立