2026年3月24日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは独紙ヴェルトに掲載されたコンスタンツ大学の進化生物学者アクセル・マイヤー教授の寄稿文を紹介し、中国の大学が学術分野で急速に欧米を追い抜いていると報じた。記事は、マイヤー教授が浙江大学を視察した上で「中国は世界の科学研究の未来であり、西洋はかつての優位性を失いつつある」との見解を示したことを紹介した。そして、学術産出量を測る「ネイチャー・