2.5次元グループすとぷりが29日、結成10周年の記念アリーナツアーの開催を発表した。この日は、神奈川・Kアリーナ横浜での所属事務所STPRの大型フェス「STPR Family Festival!! 2026（すとふぇす）」の千秋楽公演に出演。そのステージで、6月20日から8月20日までに、愛知、大阪、福岡、東京で4都市13公演を行う。「みんなが『ライブが楽しい楽しい』って言ってくれるんでね、すとぷりから重大なお知らせがあります」。アンコー