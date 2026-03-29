Samsungが2026年2月に発表した第3世代AIフォン「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」「Samsung Galaxy S26 Ultra」が3月12日(木)に発売されました。Samsungが最先端技術を結集し、1日中快適に利用可能というGalaxy S26シリーズを借りたので、いろいろと触ってみることにしました。Samsung Galaxy S26 & S26+（ギャラクシーS26＆26プラス） | Galaxy AI | Samsung Japan 公式https://www.samsung.com/jp/smartphones/g