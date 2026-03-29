◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―０中日（２９日・マツダスタジアム）広島・栗林良吏投手がプロ初先発で準完全試合を成し遂げた。初回から豊富な球種を生かしたテンポのいい投球を見せ、直球も力強かった。３回に石伊、村松から連続三振を奪うなど計９奪三振。８回先頭で細川にこの日初安打となる中前打を浴び快挙は逃したが、圧巻の投球だった。無四球で９５球のマダックスを達成した。栗林良吏投手のヒーローインタビューの