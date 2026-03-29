元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が公開した花見の様子が反響を呼んでいる。２９日にインスタグラムで「桜が満開です」と始めて、「私のバッグに落ちて来た桜がハート型かわいい」とつづり、夫・佐々木健介と桜の木の下で座るショットをアップした。続けて「立ち上がったら、皆んながパシャパシャ写真を撮るので何かと思ったら…髪の毛にお土産いただきました」と記し、髪の毛に桜の花びらが乗った姿をアップし、「いい