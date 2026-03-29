将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第5局が3月29日に行われ、藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）が勝利し、タイトル防衛と4連覇を決めた。この一戦をもって、藤井棋王の激動の2025年度全日程が終了した。一時は四冠への後退すら危ぶまれた絶体絶命の危機から、年度末に怒涛の5連勝。奇跡の“ダブル逆転防衛”で六冠を堅持した王者の強靭な精神力に、ファンから感動の声が殺到している。【映像】藤井棋王