「チャーチルダウンズＣ・Ｇ３」（４月４日、阪神）ＮＨＫマイルＣのトライアル。年明けのシンザン記念を制したサンダーストラックが中心だ。前走は好位のインで脚をため、直線でも内を突いて先頭に躍り出ると、猛追するサウンドムーブを首差で退けた。１週前追い切りは美浦Ｗの併せ馬で１馬身先着。約３カ月ぶりの実戦となるが、仕上がりは良好だ。メンバー唯一の重賞ウイナー。ここも勝てば一気に本番の主役に浮上する。ジ