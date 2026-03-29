モデルや俳優、バラエティー番組などでも活躍する生見愛瑠さん（24）にインタビュー。デビュー当時から夢だったという俳優への思いを明かしてくれました。生見さんは、2014年にファッション雑誌でモデルデビュー。「東京ガールズコレクション」などにも出演し、“めるる”の愛称で若者の“憧れの存在”として親しまれています。現在、その明るいキャラクターも人気でバラエティー番組でも活躍しています。■デビュー間もない頃の夢