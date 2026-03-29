ケンタッキーダービー・Ｇ１（５月２日、チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）への重要ステップレースが、現地時間３月２８日に行われた。第９０回アーカンソーダービー・Ｇ１（米国・オークローンパーク競馬場・ダート１８００メートル）はアイラッド・オルティスＪｒ．騎手＝プエルトリコ出身、米国拠点＝が騎乗したレネゲイド（牡３歳、米・トッド・プレッチャー厩舎・父イントゥミスチーフ）が、Ｇ１初制覇