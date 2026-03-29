女子バレーボール元日本代表の鍋谷友理枝さん（32）が第1子を出産したことを29日、自身のインスタグラムで報告した。鍋谷さんは「この度、第一子を出産いたしました！」と報告した。第1子の誕生に「まずは元気に産まれてきてくれた事への嬉しさで胸がいっぱいです」と心境を記した。また「妊娠期間中からサポートしてくださった皆様、本当にありがとうございました！」と感謝を記した。出産については「また今回、出産は