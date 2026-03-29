元バドミントン日本代表でタレントの陣内貴美子が２９日に自身のインスタグラムを更新し、「ＺＩＰ！」卒業前の旅行ロケのオフショットを披露した。「卒業を前に秩父・長瀞に日帰り旅行ロケに行って来ました」と、日本テレビ・水卜麻美アナウンサーのアカウントをタグ付けして書き出した陣内。「沢山食べて、沢山笑って…カメラが回っていないところでもずーっと喋ってました」とつづり、二人ともに笑顔にあふれた素敵な写真