「大阪杯・Ｇ１」（４月５日、阪神）昨年のダービー馬クロワデュノールが復活を期す。前走のジャパンＣは前半５Ｆ５７秒６のハイペースを４番手で追走。直線で後方組が一気に押し寄せるなか、懸命に脚を伸ばして４着に踏ん張った。凱旋門賞からの帰国初戦で、芝２４００メートルの世界レコードが飛び出す厳しい戦いを思えば、十分と言える内容だった。今季初戦へ向けては前走より中間の気配が良く、仕上がりも問題なし。最強と