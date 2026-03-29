巨人・戸郷翔征投手（２５）が２９日にイースタン・リーグの日本ハム戦（鎌ヶ谷）に先発し、６回６安打３失点でマウンドを降りた。戸郷は試合後「（真っすぐの）球速だったり、質っていうのはいいものもありましたけど、悪いものもあったので、そこの修正が必要かなと思います」と振り返った。試合前練習の際には、石井琢朗二軍監督（５５）とブルペンエリアで１０分以上会話をする姿を見せていた右腕。身ぶり手ぶりを交えて