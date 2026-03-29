巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）が２９日の阪神戦（東京ドーム）に先発し、３回途中５失点で降板。試合後に、一軍を外れて二軍降格となる可能性を示唆した。立ち上がりは乱れながら無失点スタートだったが、２回には大山と伏見に死球を与え、相手先発・伊藤将に逆転適時二塁打を浴びた。３回も制球が定まらず、無死満塁としたところで無念の降板となった。山城は「自分の実力が出せなかったっていう悔しいところで