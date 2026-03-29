韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「조금만 주세요（チョグムマン チュセヨ）」の意味知ってる？「조금만 주세요（チョグムマン チュセヨ）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、量を調整したいときに使えるフレーズです！「조금만 주세&