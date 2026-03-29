◇スポニチ後援・第22回北九州オープンゴルフ最終日（2026年3月29日福岡県北九州市小倉カンツリー倶楽部＝6872ヤード、パー72優勝賞金300万円）福岡・沖学園高出身でプロ7年目の田中元基（もとき、23＝ドラッグコーエイ）が大会初優勝を決めた。通算11アンダーで首位に並んだ沖学園高の先輩、時松源蔵（32＝ロピア）をプレーオフ2ホール目で下した。九州サーキットは2023年コーセーアールイーCUP以来2勝目。ベストアマ