老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、振替加算の手続きについての質問です。Q：65歳になります。特別支給の老齢厚生年金を受給中ですが、振替加算を受け取るには手続きが必要ですか？「誕生日が12月で6