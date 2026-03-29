2026年5月31日で活動を終了すると発表し、現在はラストライブツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を開催中の嵐。国民的人気のアイドルグループとして、これまで多くの楽曲を発表してきました。そこで、All About ニュース編集部は2026年3月12〜13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「嵐の楽曲」に関するアンケート調査を実施。今回は、相葉雅紀さんにスポットを当てたランキングです。それでは、「相葉雅紀が主