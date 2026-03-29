日々の積み重ねや科学的な事実に隠れた「共通のパーツ」に注目して、頭をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？今回は、事実を後世に残すための行いから、生活に欠かせない重さの単位、光の屈折が生み出す現象の呼び名まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□