老後にはどれくらい医療費がかかるものなのでしょうか？ 現役世代からシニア世代まで共通の大きな不安です。今回は、All Aboutマネー編集部が毎月実施している「家計のアンケート」の回答や公的データをもとに、60歳以上の医療費の支払い状況を整理しました。60代以上の約4割が「毎月の医療費」を支出All Aboutが実施している「家計についてのアンケート」（2025年1月〜2026年1月集計分）によると、60歳以上の回答者（449名）のう