転職やキャリアに関する悩みや疑問に、ひとつ上を目指す人の転職サイト『type』編集長の三ツ橋りさが回答します。 今回のテーマは、「転勤の辞令が出たときのキャリアの選択」についてです。 （質問）「4月からの転勤辞令が出ました。家族とは離れたくないので、今すぐ転職すべきでしょうか…？」 （回答）焦って決める前に、「得られるメリット」と「諦めるもの」を冷静にてんびんに立ちましょう。 転勤には高止まりやキャリア