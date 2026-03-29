毎日使う家電だからこそ、絶対に失敗したくない冷蔵庫選び。最近では機能性だけでなく、キッチンの主役としての「美しさ」も重要な選定基準となっています。各社が趣向を凝らしていますが、実際に多くのユーザーがデザイン性を高く評価しているのはどのメーカーなのでしょうか。今回はAll About編集部が2026年2月20日に実施したアンケートから、「デザインが良いと思う冷蔵庫メーカー」の結果を紹介。家電の最新トレンドに詳しい専