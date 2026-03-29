米国側が3月28日に明らかにした情報によりますと、米国防総省はイランで数週間にわたる地上作戦を展開する準備を進めています。関係者によれば、トランプ大統領が関連計画を承認すれば、戦争は新たな段階に入ることになり、そのリスクはここ数週間の状況を遥かに上回るということです。また、すでに数千人の陸軍兵士と海兵隊員が中東地域に到着していると伝えられています。（提供/CGTN Japanese）