◇セ・リーグ阪神12―6巨人（2026年3月29日東京D）阪神は両軍合計25安打が飛び交い、逆転に次ぐ逆転の乱打戦を制した。1点を追う8回に3点を奪って試合をひっくり返し、9回に4得点で突き放した。大勢とマルティネスが不在の巨人投手陣につけ込んだ。試合後の藤川監督は「シーソーゲームといいますか、どっちに転ぶかは分かりません（でした）けど」と言いつつ、「チームで束になっていこうと、開幕戦前に伝えていましたの