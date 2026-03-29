声優・俳優の木村昴の女装ショットが話題になっている。２９日にインスタグラムで「信じられないと思いますが、昨日はこのひとつなぎのお衣装でワンピースのステージでした。みんなお美しゅうございました」とつづって、金髪のママ風姿をアップした。これは「ＡｎｉｍｅＪａｐａｎ（アニメジャパン）２０２６」のイベントの際の衣装で、声優の田中真弓、中井和哉とのショットだった。この投稿には「あらやだ、かわいい」「マ