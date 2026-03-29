任期満了に伴う香美市長選挙は29日投開票が行われ、現職の依光晃一郎氏が再選しました。任期満了に伴う香美市長選挙は29日投開票が行われ、現職の依光晃一郎氏（48）が5824票を獲得し、新人で元香美市議会議員の小松紀夫氏（63）を1276票差で破って再選しました。