俳優の森七菜が主演を務め、長久允が監督を務めるオリジナル長編映画『炎上』（4月10日公開）より、キャストたちの“生きた瞬間”を切り取ったオフショット9点が解禁された。【画像】記事内で紹介しているそのほかの写真本作は、映画化までに5年の歳月をかけて構想された意欲作。長久監督は新宿・歌舞伎町の現実に着目し、徹底した取材をもとに物語を構築。実際に同地でロケを敢行し、街の空気をそのまま作品に落とし込んだ。