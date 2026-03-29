お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める29日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、隣人トラブルを招く行動ランキングを発表した。有吉は、不動産会社が調査した「気になる隣人の行いに関する意識調査」の結果を発表。3位は「早朝の騒音」（4.8％）、2位は「たばこの臭い」（5.0％）」、そして1位は「夜間の騒音」（34.6％）」だったという。これを聞いた「宮下草