立憲民主党は２９日、党本部で党大会を開き、２０２６年度の活動方針を決定した。中道改革連合に合流する判断時期については、原案にあった「来年６月めど」の記述を削除し、明示しなかった。来年春の統一地方選は独自候補を擁立する方針で、合流の先行きは不透明感を増している。先の衆院選は、立民、公明両党の衆院議員が中道改革を結成して臨んだが、惨敗を喫した。活動方針では、立民と中道改革の考え方に違いが生じ、「支