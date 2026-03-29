どっからどう見てもうちの夫ですー！！！▶▶この作品を最初から読む「私、サレ妻なの？」サレ妻漫画の編集者として働くミコトは、フウマと結婚して3年目。ある日、夫のシャツの胸元にアイシャドウがついているのを発見してしまいます。確証は持てないけれど、まさか自分が当事者に…!? モヤモヤを相談するため勢いでSNSアカウント「サレ妻予備軍ちゃん」を開設したミコトは、フォロワーたちを味方につけて夫の不倫を暴