NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第12回「小谷城の再会」では、小谷城を訪ねる信長（小栗旬）と市（宮粼あおい）の再会をはじめ、様々な“再会”が描かれる。藤吉郎（池松壮亮）と寧々（浜辺美波）、そして小一郎（仲野太賀）と後の正妻となる慶（吉岡里帆）も、この回の中で再会を果たすこととなる。 参考：『豊臣兄弟！』中島歩が演じる“託す者”の余韻『信長協奏曲』高橋一生との共通項も 市が浅井に嫁いでから、初