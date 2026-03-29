アントワープは28日、GK野澤大志ブランドンがクラブの3月度月間MVPに選出されたことを発表した。野澤はアントワープに今季加入し、昨年10月の第10節以降は全試合でゴールを守っている。3月は3試合を行って合計2失点の2分け1敗。1-1で引き分けた15日のS・リエージュ戦ではPKを止めていた。チームは10位でレギュラーシーズンを終え、国際Aマッチウィーク明けからUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)予選出場権を争うプレ