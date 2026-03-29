元衆院議員でタレントの杉村太蔵（46）が、29日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演し、原油高騰対策について私見を語った。イランによるホルムズ海峡の事実上封鎖の影響で、世界的な原油高になっている。こうした事態を受け、政府は石油の国家備蓄放出を26日にスタート。過去最大規模となる国内消費30日分の約850万キロリットルを、全国11カ所で4月末までに順次放出する。見解を問われた杉村