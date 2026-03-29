◇セ・リーグ巨人6―12阪神（2026年3月29日東京ドーム）巨人の新助っ人ダルベックが2号アーチを含む2安打4打点と気を吐いた。初回2死二塁で先制の二塁打。3回1死満塁では押し出し四球を選び、2点を追う5回1死では一時同点となる2号2ランを左中間スタンドに叩き込んだ。「いつもコンパクトなスイングを心がけている。それができた」。主砲・岡本和真が抜けた打線で、4番打者はまさに頼れる存在となっている。