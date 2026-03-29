重低音のクラブ音楽に乗せて「戦争反対」と訴える参加者ら＝２９日午後、新宿駅前米国とイスラエルによるイランへの大規模な軍事行動から１カ月余り。国際法違反の先制攻撃に踏み切ったトランプ米大統領と、攻撃への評価を避ける高市早苗首相に反対する抗議集会が２９日、東京・新宿駅前で開かれた。ミュージシャンらが主催し、大勢の市民らが参加。重低音の音楽に乗せて「ＮＯＷＡＲ」「トランプ辞めろ」「高市辞めろ」と声を