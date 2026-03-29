新日本プロレス２９日の浜松大会で、「ＵｎｂｏｕｎｄＣｏ．（アンバウンドカンパニー）」の鷹木信悟（４３）が同門のＩＷＧＰヘビー級＆ＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級２冠王者の辻陽太（３２）にも?照準?を定めた。鷹木はこの日のメインで辻＆石森太二＆ロビー・エックス＆外道と組み、「ユナイテッド・エンパイア」のカラム・ニューマン＆ジェイク・リー＆フランシスコ・アキラ＆ジェイコブ・オースティン・ヤング＆ゼイ