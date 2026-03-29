アイドルグループ・ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ２８、２９日に韓国ソウル・ＹＥＳ２４ワンダーロックホールで「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴＬｉｖｅｉｎＫｏｒｅａ２０２６」を開催。本公演のチケットが即完したことを受け、公演内で７月にアンコール公演を開催することがサプライズ発表された。ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴは単独ライブに先立ち２６日に現地の人気音楽番組「ＭＣＯＵＮＴＤＯＷＮ」（Ｍｎｅｔ）に出演。ヒ