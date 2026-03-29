女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の元メンバーで、女優の齊藤なぎさが抜群のスタイルを公開して話題になっている。２９日までに更新したインスタグラムに「母とおでかけ！沢山写真を撮ってくれましたとてもお気に入りのお洋服！！！」とつづるると、ピンショットを披露。デコルテ全開のタイトなトップスを着用し、美しいウエストを披露した。さらに、「あ、そして髪色が変わりました！この色もとてもお気に入りです