紫 今が、新曲「New Walk」を 4月8日(水)0:00 に配信リリースすることが決定した。SpotifyおよびApple Musicでの事前登録がスタートし、ジャケットも公開された。「New Walk」は、4月7日(火)深夜24時〜テレ東系列にて放送開始となるTVアニメ 『左ききのエレン』のエンディングテーマ。▲「New Walk」ジャケットTVアニメ「左ききのエレン」は、自らの才能の限界に苦しみながらも“何か”になる事を夢見る凡人・光一と、圧倒的な才能